Hospital de Samambaia (DF) fecha centro cirúrgico e pacientes em estado grave aguardam atendimento

Pacientes em estado grave estão aguardando procedimentos emergenciais após o fechamento do Centro Cirúrgico do Hospital Regional de Samambaia, cuja reforma deve durar 45 dias. Esses pacientes foram transferidos para o Hospital Regional de Taguatinga, que já enfrenta superlotação, com quase 1.300 pessoas à espera de cirurgias eletivas e um tempo médio de espera de mais de 90 dias.



No Hospital de Samambaia, o tempo médio era de 70 dias. A Secretaria organizou uma força-tarefa com profissionais dos dois hospitais para atender a demanda crescente.



