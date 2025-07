IBGE decreta luto de três dias por morte servidores em combate a incêndio no DF

Na terça-feira, dois brigadistas faleceram ao combater um incêndio na reserva 251, entre Santa Maria e São Sebastião. Manoel Neto e Valmir Silva, ambos de 65 anos, estavam atuando na região quando desapareceram. O Corpo de Bombeiros foi chamado para apoiar o combate ao fogo.



A causa do incêndio está sob investigação, e a comunidade local expressou grande preocupação com a situação. O IBGE decretou luto de três dias em homenagem aos servidores, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lamentou profundamente as perdas em uma nota oficial.



