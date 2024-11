ID Jovem dá desconto em programas culturais e até passagens de ônibus gratuitas

ID Jovem dá desconto em programas culturais e até gratuidade em viagens de ônibus e trens interestaduais. O jovem de 15 a 29 anos, de baixa renda, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal, tem direito ao documento. O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Juventude, dá suporte a moradores do DF que querem contar com o benefício.