Idosa agredida por homem em situação de rua na Asa Norte permanece internada

Uma idosa de 78 anos continua internada após ser agredida por um homem em situação de rua na Asa Norte. Ela retornava da academia quando foi atacada com socos no rosto e nas costas. Uma testemunha acionou o Corpo de Bombeiros, que a levou ao Hospital de Base. O filho da vítima expressou surpresa e dor ao ver a mãe machucada e inconsciente: "Não reconheci minha mãe. Foi chocante".



A mulher foi posteriormente transferida para um hospital particular, onde permanece na UTI e se prepara para uma cirurgia de reconstrução facial. O agressor, com antecedentes, foi preso e deverá responder por tentativa de homicídio. A polícia informou que a abordagem ao suspeito aconteceu de forma natural, pois ele confessou os ataques.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!