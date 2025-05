Idosa atropelada por motociclista que fugiu fala sobre acidente em Ceilândia (DF)

Uma idosa de 68 anos foi atropelada por um motociclista em alta velocidade enquanto atravessava uma rua em Ceilândia (DF). "Me atropelou, me jogou no chão, nem socorreu", relatou Rosa Saturnino. O motorista fugiu sem prestar socorro, e a vítima sofreu várias lesões, ficando acamada.



Mesmo com a dor, seus seis filhos e sete netos se reuniram para comemorar o Dia das Mães. "Só dela estar contando a história aqui para gente foi um milagre", disseram os familiares. Os filhos registraram um boletim de ocorrência contra o motociclista. O Detran afirma que deixar de prestar assistência é crime, com pena de seis meses a um ano de detenção.



