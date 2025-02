Idosa de 73 anos diz ter sido agredida por agentes da PRF em Ceilândia

Em Ceilândia, uma idosa de 73 anos afirmou ter sido agredida por agentes da Polícia Rodoviária Federal em frente à sua casa. Segundo a idosa, ela foi retirada do carro e agredida quando tentava buscar o celular. A situação teve início quando a PRF perseguiu o irmão da idosa, que trafegou pelo acostamento da rodovia. A PRF nega a agressão, alegando que a idosa empurrou um agente e que técnicas de imobilização foram necessárias. O veículo do irmão, com 54 infrações e CNH vencida, foi apreendido. A idosa registrou queixa na 24ª delegacia de polícia e o caso está sob investigação.



