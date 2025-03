Idoso cego sofre acidente com patinete elétrico e acende discussão sobre regulamentação no DF

O Detran do Distrito Federal está em discussão com a operadora de patinetes elétricos JET e o governo local sobre a regulamentação do uso desses equipamentos na capital. O aumento do uso dos patinetes gerou diversas infrações de trânsito e acidentes, como o ocorrido com o idoso cego, Francisco Silveira, que tropeçou em um patinete deixado na calçada. A JET, responsável pela operação em Brasília , já atua em outras 16 cidades brasileiras. As preocupações incluem o uso inadequado e o estacionamento impróprio dos patinetes. O Detran planeja implementar regulamentação e multas para garantir a segurança no trânsito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!