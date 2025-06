Idoso é agredido durante briga em distribuidora de bebidas no DF

Um homem de 62 anos foi agredido em uma distribuidora de bebidas em Águas Claras, Distrito Federal, enquanto tentava separar uma briga. Ele recebeu um soco no rosto, caiu no chão, sofreu sangramento facial e fraturou o pé.



A confusão envolveu outras agressões, incluindo tapas e socos, e um dos envolvidos utilizou uma cadeira. Após a ação, o agressor deixou o local. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga, e a polícia está investigando o caso.



