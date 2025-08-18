Idoso sofre descarga elétrica e morre ao tentar fazer 'gato' de energia no Entorno do DF

Um eletricista de 70 anos morreu ao tentar fazer um gato de energia em um poste no bairro Jardim Ingá, em Luziânia (GO). Mesmo com experiência na área, ele sofreu uma descarga elétrica ao manusear os cabos no topo do poste.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte no local. A Equatorial Goiás lamentou o ocorrido, alertando para a importância de se manter distância dos fios elétricos, e afirmou estar disponível para apoiar as autoridades nas investigações.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!