Idoso sofre lesões graves na cabeça após atropelamento em Ceilândia (DF)

Um atropelamento ocorreu em Ceilândia (DF) no final de semana. Um homem de 85 anos sofreu lesões graves na cabeça e parte do couro cabeludo foi arrancada. Os socorristas aplicaram o protocolo para vítimas de trauma e realizaram a contenção da hemorragia. Ele foi transportado consciente ao hospital regional.



