Implante hormonal deve ser usado com orientação médica; conheça os benefícios

O "chip da beleza" foi um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. Originalmente desenvolvido para reposição hormonal e tratamento de doenças, ele começou a ser utilizado para aumentar o desempenho físico e a massa muscular. Devido ao uso incorreto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) chegou a proibir sua comercialização no Brasil. Contudo, após debates com especialistas e usuários, a venda do produto foi novamente autorizada. Acompanhe mais sobre o tema no quadro Saúde Preventiva desta sexta-feira (29).