Imprudência no trânsito: excesso de velocidade foi a causa de 36 mortes no DF em 2024

A imprudência lidera como causa de acidentes fatais no Distrito Federal, segundo um estudo do Detran (Departamento de Trânsito). Em 2024, dos 223 casos fatais, 36 mortes tiveram relação direta com o excesso de velocidade. Além disso, 53 pedestres morreram em atropelamentos e a perda de controle do veículo resultou em 47 óbitos. Foram flagrados 1.668.693 motoristas acima da velocidade, sendo que 30.337 excederam em 50% a velocidade permitida. Nesse caso, a infração é considerada gravíssima, com multa acima de R$ 880 e a suspensão do direito de dirigir.