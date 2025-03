Incêndio atinge empresa de eletrônicos no Park Way e fogo consome equipamentos

Na tarde dessa segunda-feira (24), um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de equipamentos eletrônicos no Park Way, setor Bernardo Sayão, no Distrito Federal. O fogo começou no último andar, próximo ao telhado com placas solares, e destruiu o andar superior do prédio.



O Corpo de Bombeiros, com dez viaturas e 40 militares, trabalhou por mais de três horas para controlar as chamas. Dois bombeiros passaram mal durante a operação, mas foram atendidos e retornaram ao trabalho.



Cerca de 40 funcionários foram evacuados a tempo, sem ferimentos. A fumaça densa também afetou prédios vizinhos, que precisaram ser esvaziados. A Defesa Civil isolou a área para avaliar a estrutura. A empresa atingida oferece instalação de internet e tinha muitos cabos e materiais plásticos no local, o que dificultou o controle do incêndio.



