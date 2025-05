Incêndio atinge o terceiro andar de prédio no Guará (DF)

Na madrugada desta quinta-feira (29), um incêndio atingiu o terceiro andar de um prédio na quadra 11 do Guará (DF). O Corpo de Bombeiros encontrou um botijão de gás no local, que pode ser a causa do incêndio.



Moradores precisaram evacuar o prédio e não há registros de feridos. Eles aguardam liberação para retornar após avaliação de segurança estrutural.



