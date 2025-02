Incêndio destrói imóvel em Samambaia

Um incêndio destruiu parte de um imóvel residencial na quadra 611 de Samambaia. O telhado de madeira foi consumido pelas chamas, resultando em seu desabamento. Bombeiros combateram o fogo de fora da casa para garantir a segurança da equipe. Após a extinção do incêndio, foi realizada uma inspeção de segurança. Não havia pessoas no local no momento do incidente. O proprietário ficou responsável pela área afetada e destacou a importância de cuidados com fiação, rede elétrica e equipamentos antigos para evitar problemas semelhantes.



