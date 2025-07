Incêndio em apartamento no Guará 2, em Brasília, mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio em um apartamento do Guará 2, em Brasília, ocorreu nessa quinta-feira (10) e assustou moradores. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o local. Ao chegarem, as equipes observaram fumaça saindo do terceiro andar do prédio.



Os militares tiraram os moradores e utilizaram mangueiras para controlar as chamas rapidamente. Não houve vítimas e os moradores puderam retornar após a ação. As causas ainda estão sendo investigadas.



