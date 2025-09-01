Incêndio em clínica de recuperação no Paranoá (DF) deixa 5 mortos e 11 feridos

Cinco pessoas morreram e onze ficaram feridas em um incêndio ocorrido na madrugada de domingo no Instituto Liberte-se, localizado na região rural do Paranoá, Distrito Federal. Os bombeiros chegaram ao local às 2h50 para combater as chamas. As vítimas eram internos dependentes químicos em processo de recuperação.



A casa foi isolada pela defesa civil devido a danos estruturais. O diretor da instituição informou que o alvará estava em tramitação sem liberação do corpo de bombeiros. A causa do incêndio ainda não foi determinada oficialmente. Um ex-interno, agora voluntário, lamentou a tragédia, destacando o papel da clínica na recuperação de vidas, e relatou ter ajudado a controlar o fogo.



