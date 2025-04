Incêndio em galpão de resíduos perigosos é controlado em Ceilândia (DF)

Um incêndio atingiu o galpão de uma empresa de coleta de resíduos perigosos em Ceilândia (DF). Os bombeiros isolaram a área ao perceberem fumaça intensa e durante o combate às chamas, foram encontrados seis caminhões carregados com óleo lubrificante e materiais inflamáveis. Para evitar explosões, uma unidade especializada foi acionada e o trabalho dos bombeiros, que durou 40 minutos, resultou na preservação de cinco caminhões e da estrutura do galpão, sem quaisquer feridos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!