Incêndio em galpão de serralheria mobiliza bombeiros em Águas Claras (DF)

Por volta das 5h, um incêndio atingiu um galpão onde funcionava uma serralheria na área de desenvolvimento econômico de Águas Claras (DF). O corpo de bombeiros encontrou a estrutura já tomada pela fumaça. Após confirmar a ausência de vítimas no local e em prédios vizinhos, os bombeiros combateram as chamas e realizaram o rescaldo do galpão. A ação rápida dos militares evitou a propagação do fogo para edificações adjacentes.