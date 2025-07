Incêndio em lava jato no Gama (DF) mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio ocorreu em um lava jato na quadra 28 do Setor Oeste do Gama (DF). O Corpo de Bombeiros chegou ao local quase à meia-noite para combater as chamas que estavam altas e representavam risco a casas vizinhas.



As equipes utilizaram mangueiras com água e espuma para controlar o fogo. Um carro foi destruído e um cômodo com materiais de limpeza também foi queimado. Não houve feridos e uma perícia será realizada para determinar a causa do incêndio.



