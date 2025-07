Incêndio em loja de manutenção de motos mobiliza bombeiros em Taguatinga (DF)

Um incêndio ocorreu na noite dessa terça-feira (1º) em uma loja de manutenção e acessórios para motos no Setor H norte, em Taguatinga (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o local fechado. A equipe arrombou a porta e atuou rapidamente para evitar a propagação do fogo.



Ninguém se feriu e as lojas vizinhas não foram atingidas. Um parente do comerciante ficou responsável pelo local. A perícia foi chamada para investigar as causas do incêndio. Imagens mostram os danos causados pelo fogo no dia seguinte e o grande prejuízo enfrentado pelo comerciante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!