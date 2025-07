Incêndio em padaria de Ceilândia (DF) causa prejuízos

Um incêndio ocorreu por volta das 02h da madrugada em uma padaria localizada em Ceilândia Sul (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. Não houve feridos. A polícia militar encontrou a porta do estabelecimento aberta ao chegar no local.



O filho da proprietária, Vinícius, suspeita de um incêndio criminoso, pois a porta dos fundos também estava aberta e possibilitava a entrada sem arrombamento. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a perícia será realizada para determinar as causas do incidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!