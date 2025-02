Incêndio em restaurante de Taguatinga Sul mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros

Um incêndio ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira (21) em um restaurante localizado em Taguatinga Sul. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e iniciou o combate às chamas utilizando mangueiras e espuma. O gerente do estabelecimento foi chamado para aguardar a perícia. O restaurante estava fechado no momento do incidente e não houve feridos. As equipes dos bombeiros atuaram rapidamente e com eficácia durante a ocorrência, garantindo que as chamas fossem controladas.



