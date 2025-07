Incêndio em Samambaia (DF) causa falta de energia por duas horas após acidente com pipa

Um incêndio em Samambaia (DF) resultou na falta de energia elétrica para os moradores por cerca de duas horas. O incidente ocorreu quando uma pipa ficou enroscada na afiação, provocando um curto-circuito em cabos de telecomunicações.



A Neoenergia informou que o problema foi solucionado por volta das 20h. No primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 11% nas ocorrências com pipas, afetando mais de 39 mil brasileiros. Com o período de férias, é importante soltar pipas em áreas abertas e evitar o uso de linhas cortantes para garantir a segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!