Um carro pegou fogo no Riacho Fundo (DF). Quando os bombeiros chegaram, as chamas já haviam tomado conta do motor do veículo. Os bombeiros conseguiram evitar que todo o carro fosse destruído. Não foi informada a causa do incêndio e ninguém ficou ferido durante o incidente.



