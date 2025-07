Incêndio florestal no Tororó (DF) mata dois servidores do IBGE durante combate ao fogo

Duas pessoas morreram enquanto ajudavam no combate ao incêndio florestal na região do Tororó (DF). Os falecidos eram servidores do IBGE, Manoel José de Souza Neto e Valmir de Souza e Silva, e foram encontrados carbonizados após se perderem e ficarem cercados pelo fogo.



O Corpo de Bombeiros e o Instituto Brasília Ambiental atuaram no local para controlar as chamas, contando com o auxílio de moradores locais, como João, que testemunhou o ocorrido. As causas do incêndio estão sendo investigadas. A presidência do IBGE anunciou suporte às famílias das vítimas e decretou luto de três dias. Dario, brigadista florestal, destacou o compromisso dos servidores na proteção da área.



