Incêndio misterioso em quiosque abandonado da Asa Norte alarma moradores

Na quadra 714 da Asa Norte, um quiosque fechado há mais de cinco anos foi incendiado, levantando suspeitas de ato criminoso. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas rapidamente e ninguém ficou ferido. Câmeras capturaram um homem perto do local minutos antes do incêndio, aumentando a desconfiança de atividade criminosa. Moradores estão preocupados com a segurança na área, onde muitos estabelecimentos abandonados podem facilitar crimes.