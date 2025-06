Incêndio na área industrial do Gama (DF) é controlado pelo Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio na área industrial do Gama (DF) na noite dessa terça-feira (10). Onze viaturas chegaram ao local e encontraram fumaça saindo do telhado de uma grande atacadista.



Após avaliação dos riscos, os bombeiros acessaram o interior da loja pelo teto e conseguiram controlar a situação rapidamente. Ninguém se feriu. A perícia foi chamada para investigar as causas do incêndio e o gerente ficou responsável pelo local após a saída da equipe militar.



