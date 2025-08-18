Incêndio no Jardins Mangueiral (DF) mobiliza bombeiros e assusta moradores

Um incêndio ocorreu ontem próximo ao Jardins Mangueiral (DF), queimando uma grande área de vegetação. Moradores registraram a fumaça e as chamas atingiram casas na região administrativa do Jardim Botânico. "Todo mundo saiu correndo, muito assustado", relatou uma moradora. Equipes do Corpo de Bombeiros, utilizando uma aeronave, controlaram o incêndio por volta das 16h. Não houve danos a edificações nem interrupção no fornecimento de energia.



