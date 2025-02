Incêndio no Recanto das Emas destrói mais de 20 barracos e deixa moradores desabrigados

Um incêndio atingiu cerca de 20 barracos no Recanto das Emas na madrugada desta sexta-feira (21), destruindo os pertences de várias famílias. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h30 e conseguiu evitar que as chamas se alastrassem ainda mais. Não houve feridos graves, mas alguns animais de estimação morreram no incêndio. Thais, uma das moradoras afetadas, relatou que perdeu tudo. "Só a roupa do corpo", disse ela, enquanto tentava proteger seus filhos pequenos. As famílias estão sendo cadastradas para receber auxílio temporário, incluindo abrigo e aluguel social. A comunidade se uniu para oferecer abrigo e alimentos. Elisabeth, que também perdeu parte de sua casa, abrigou vizinhos desabrigados. A Defesa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Social estão avaliando a situação para providenciar o suporte necessário às vítimas. "É um milagre não termos perdido vidas humanas", destacou o coronel Eloízio do Nascimento, do Corpo de Bombeiros, agradecendo a rápida mobilização.



