Incêndios em Brazlândia e Asa Norte mobilizam Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes para apagar incêndios em imóveis no Distrito Federal. Em Brazlândia, na quadra 35, uma idosa de 76 anos sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus e foi levada ao Hospital Regional da Asa Norte. Na Asa Norte, no bloco E da quadra 314, 200 moradores foram evacuados devido ao incêndio em um apartamento no quinto andar.



A proprietária do apartamento e sua filha de oito anos saíram antes da chegada dos bombeiros e não precisaram de atendimento hospitalar. Os militares controlaram rapidamente ambos os incêndios, impedindo que o fogo se alastrasse.



