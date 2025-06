Incêndios em diferentes regiões do Distrito Federal mobiliza Corpo de Bombeiros

Na madrugada desta terça-feira (3) três carros pegaram fogo na garagem de um prédio na Asa Sul, em Brasília. Os bombeiros foram acionados rapidamente e conseguiram evitar que as chamas atingissem todos os veículos. Um dos carros foi completamente destruído, enquanto outros dois sofreram danos parciais. Felizmente, ninguém se feriu. A perícia do Corpo de Bombeiros está investigando a causa do incêndio.



Em outro incidente, uma distribuidora em Águas Claras (DF) também pegou fogo. As chamas começaram nas cadeiras plásticas e se espalharam para um carro estacionado no local. O trabalho rápido das equipes de socorro impediu que o fogo se propagasse mais. O local já havia sido esvaziado antes da chegada dos militares, garantindo que ninguém se ferisse. A perícia foi acionada para apurar as causas do incêndio e avaliar possíveis danos estruturais.



