Innova Summit reúne tecnologia, negócios e propósito no maior evento gratuito do setor

O Innova Summit, maior evento gratuito de inovação e negócios do Brasil, acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, até quinta-feira (26). A programação inclui o lançamento do Centro Integrado de Inteligência Artificial, iniciativa do GDF para tornar a região referência em tecnologia para o setor público. Com especialistas renomados, como Thiago Nigro e Murilo Gun, além de palestras sobre inteligência artificial, sustentabilidade e criptoeconomia.



Eduardo Moreira, presidente do Instituto Conecta Brasil, afirma que o evento busca mostrar um lado mais humanizado da inteligência artificial. A expectativa é reunir mais de 60 mil participantes, incluindo empreendedores, startups, e interessados em negócios tecnológicos.



