Inscrições abertas para 1.012 vagas no projeto Qualifica DF móvel

Estão abertas inscrições para 1.012 vagas do projeto Qualifica DF móvel entre os dias 6 e 22 de junho no portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF. Os cursos têm carga horária total de 80 horas e ocorrem em turnos matutino e vespertino. As cidades atendidas são Sobradinho 2, Riacho Fundo, Ceilândia e Recanto das Emas, com atividades iniciando em 1º de julho. Participe para mudar de vida e adquirir uma nova profissão.



