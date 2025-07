Inscrições abertas para o programa DF Alfabetizado até o dia 3 de agosto

As inscrições para novas turmas do programa DF Alfabetizado estão abertas até o dia 3 de agosto. Os interessados devem se inscrever pelo formulário eletrônico disponível no site da Secretaria de Educação e enviar documentos por e-mail. O programa é destinado a jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos. Voluntários selecionados receberão uma bolsa mensal de R$ 1.600. As aulas ocorrerão em turnos matutino, vespertino ou noturno em espaços públicos autorizados. Professores da rede pública podem participar desde que fora do horário de trabalho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!