Inscrições para a Universidade do Distrito Federal são prorrogadas

As inscrições para o processo seletivo 2025 da Universidade do Distrito Federal, Professor Jorge Amaury Maia Nunes, foram prorrogadas até o dia 25 deste mês e devem ser realizadas exclusivamente online. O edital, lançado em 30 de abril, disponibiliza 740 vagas em 17 cursos de graduação, incluindo licenciaturas, bacharelados e cursos tecnológicos, como pedagogia e engenharia de software.



A seleção será baseada na nota de uma das últimas cinco edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) entre 2020 e 2024. Os candidatos podem optar por ampla concorrência ou por sistemas de cotas, que incluem vagas para estudantes de escolas públicas, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, além de pessoas negras, indígenas e quilombolas.



