Inscrições para ambulantes no Porão do Rock 2025 encerram nesta segunda-feira (19)

Ambulantes que desejam atuar com alimentação ou bebidas no festival Porão do Rock, que ocorrerá em 23 e 24 de maio de 2025, devem se cadastrar nesta segunda-feira (19) na Secretaria Executiva das Cidades. Há 60 vagas disponíveis: 40 para barracas e 20 para caixeiros. As barracas serão montadas na SRPN quadra 901 da Asa Norte e no estacionamento do Planetário de Brasília. O credenciamento ocorre no anexo do Palácio do Buriti, sala 91, das 9h às 17h. Duas vagas de barraca e uma de caixeiro são reservadas para pessoas com deficiência. A lista dos selecionados será divulgada em 20 de maio no site da Secretaria de Governo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!