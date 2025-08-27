Inscrições para cursinho gratuito do Enem são prorrogadas até 30 de agosto

As matrículas para o cursinho gratuito preparatório para o Enem foram prorrogadas. A lista com 10 mil selecionados foi divulgada na última semana, e os contemplados devem efetivar a inscrição até 30 de agosto.



O cursinho, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, terá uma carga horária total de 240 horas, distribuídas em 25 horas semanais. Para se inscrever, é necessário comparecer a uma das 15 Agências do Trabalhador do DF ou a um dos cinco polos presenciais.



É necessário estar com documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência no DF, declaração de escolaridade e autorização dos pais para menores de 18 anos. As agências funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h, e as unidades do cursinho estão abertas também aos fins de semana.



