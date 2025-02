Inscrições para curso de beleza gratuito do Senac terminam nesta terça

As inscrições para o projeto "Geração Pro", uma parceria entre o SENAC e uma marca de produtos profissionais de beleza terminam nesta terça-feira (21) A iniciativa oferece 60 vagas gratuitas para um curso de cabeleireiro básico voltado para pessoas entre 16 e 35 anos. As aulas serão realizadas no polo de educação profissional do Senac DF, localizado no segundo piso do Shopping Conjunto Nacional, com opções pela manhã e à noite. Metade das vagas são destinadas a grupos prioritários, incluindo pessoas de famílias de baixa renda, mulheres vítimas de violência doméstica e pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição.