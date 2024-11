Inscrições para escolas da rede pública do DF termina nesta quinta-feira

Inscrições para escolas da rede pública do DF, para o ano letivo de 2025, deve ser feita no site da SEEDF ou pelo canal 156 até a próxima quinta-feira (31). Os resultados têm previsão de ser divulgados em 30 de dezembro, no portal da pasta. Já a efetivação das matrículas está prevista para o período de 6 a 10 de janeiro de 2025. Os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA), transtornos funcionais específicos ou altas habilidades/superdotação devem ser inscritos de forma presencial nas coordenações regionais de ensino (CREs), dentro do mesmo prazo.