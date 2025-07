INSS realiza mutirão de Atendimento em Taguatinga (DF) nos dias 26 e 27

No próximo fim de semana, dias 26 e 27, a Agência da Previdência Social em Taguatinga (DF) receberá um mutirão para perícia médica e avaliação social. Serão disponibilizadas aproximadamente 300 vagas para atendimentos relacionados à concessão de benefícios por incapacidade. O atendimento ocorrerá no sábado das 7h às 16h e no domingo das 7h às 13h. Os atendimentos serão realizados exclusivamente por agendamento pelo número 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.



