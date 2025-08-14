Instituto Brasília Ambiental inicia programa de monitoramento de fauna

O Instituto Brasília Ambiental iniciou um programa de monitoramento focado em médios e grandes mamíferos. Dispositivos discretos ativados por sensor de movimento captam imagens sem interferir nos animais.



No Distrito Federal, cerca de 25 equipamentos estão instalados nas unidades de conservação para registrar espécies e implementar ações preservacionistas. A população é alertada a não furtar os dispositivos, que são patrimônio público e essenciais para a coleta de dados ambientais.



