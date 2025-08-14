Logo R7.com
Instituto Brasília Ambiental inicia programa de monitoramento de fauna

Programa foca em médios e grandes mamíferos; cerca de 25 equipamentos estão instalados nas unidades de conservação do DF

DF no Ar|Do R7

O Instituto Brasília Ambiental iniciou um programa de monitoramento focado em médios e grandes mamíferos. Dispositivos discretos ativados por sensor de movimento captam imagens sem interferir nos animais.

No Distrito Federal, cerca de 25 equipamentos estão instalados nas unidades de conservação para registrar espécies e implementar ações preservacionistas. A população é alertada a não furtar os dispositivos, que são patrimônio público e essenciais para a coleta de dados ambientais.

