Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Interdição de rua na Asa Norte, em Brasília, gera reclamações entre moradores

Fechamento será para a construção de um prédio, mas estacionamento local fica bloqueado atrapalhando tráfego

DF no Ar|Do R7

Moradores da quadra 113 na Asa Norte, em Brasília, enfrentam problemas com a interdição de uma rua para a construção de um prédio. A situação complica o trajeto dos pais levando crianças à escola e bloqueia o estacionamento local, concentrando tráfego em um único ponto.

A Administração do Plano Piloto foi contatada, mas ainda não se manifestou. O DF Legal recebeu uma solicitação para fiscalização e promete analisar a situação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Asa Norte
  • Crianças
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Tráfego

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.