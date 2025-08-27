Interdição de rua na Asa Norte, em Brasília, gera reclamações entre moradores

Moradores da quadra 113 na Asa Norte, em Brasília, enfrentam problemas com a interdição de uma rua para a construção de um prédio. A situação complica o trajeto dos pais levando crianças à escola e bloqueia o estacionamento local, concentrando tráfego em um único ponto.



A Administração do Plano Piloto foi contatada, mas ainda não se manifestou. O DF Legal recebeu uma solicitação para fiscalização e promete analisar a situação.



