Interdição de rua na Asa Norte, em Brasília, gera reclamações entre moradores
Fechamento será para a construção de um prédio, mas estacionamento local fica bloqueado atrapalhando tráfego
Moradores da quadra 113 na Asa Norte, em Brasília, enfrentam problemas com a interdição de uma rua para a construção de um prédio. A situação complica o trajeto dos pais levando crianças à escola e bloqueia o estacionamento local, concentrando tráfego em um único ponto.
A Administração do Plano Piloto foi contatada, mas ainda não se manifestou. O DF Legal recebeu uma solicitação para fiscalização e promete analisar a situação.
