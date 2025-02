Invasão policial em casa de família gera acusações de abuso em Planaltina

Cerca de 15 agentes da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) invadiram uma residência em Planaltina, na última quarta-feira (15), buscando suspeitos armados após receberem uma denúncia anônima. A operação deixou uma família traumatizada e com danos materiais significativos. "Foi uma situação aterrorizante", relatou Yuri Araújo, morador da casa, descrevendo ameaças com armas e destruição de portas e móveis. O advogado da família afirma que houve abuso de autoridade. A PCDF justificou a ação como resposta imediata a uma situação crítica, mencionando que supostos criminosos teriam se abrigado na casa durante a fuga. A família estuda entrar com ações legais contra o Estado.