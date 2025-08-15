Irmã de jovem morto no Recanto das Emas (DF) diz que policiais não prestaram socorro

Um jovem universitário de 20 anos foi morto após ser baleado por um policial civil enquanto pilotava uma moto no Recanto das Emas (DF). Na garupa, estava um adolescente de 15 anos, que foi ferido no braço esquerdo.



Segundo a polícia, os jovens não teriam obedecido à ordem de parada do policial, que estava em uma viatura descaracterizada. Entretanto, a família contesta essa versão. A irmã do adolescente questiona por que o policial não atirou no pneu ou em uma parte menos letal.



"Meu irmão e o Gabriel estavam descendo na moto, os policiais não estavam identificados, já sacaram a arma, não mandaram parar, só atiraram. Não prestaram socorro e nem deixaram ninguém chegar perto". O caso está sob investigação da Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal.



