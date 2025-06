Itapoã (DF) recebe 87ª edição do Record nas Cidades neste sábado

No próximo sábado (28), a partir das 9h, a 87ª edição do Record nas Cidades será realizada em Itapoã (DF). O evento contará com apresentações musicais de sertanejo, pagode e música gospel, além de serviços gratuitos para a população. Em clima de festa junina, haverá a entrega de um caminhão de prêmios, que promete mobiliar a casa inteira dos sorteados.



