Itapoã (DF) recebe atendimento odontológico gratuito para mulheres em vulnerabilidade

O projeto Saúde Mais Perto do Cidadão oferece atendimento odontológico gratuito em Itapoã (DF), após ter atendido 750 mulheres no Paranoá. O programa foca em mulheres em vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica, oferecendo tratamentos como próteses dentárias e cirurgias.



A doutora Andrea Oliveira ressalta o impacto do projeto na autoestima das mulheres atendidas. Geyciane, uma das beneficiadas, destaca a importância do atendimento: "Vim em busca de uma prótese". As inscrições e triagens ocorrem às segundas-feiras, e a equipe estará na região até 12 de junho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!