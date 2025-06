Itapoã (DF) se prepara para receber Record nas Cidades neste sábado

Neste sábado (28), a partir das 9h no Itapoã (DF), acontece o evento Record nas Cidades. A estrutura está quase pronta para receber os participantes. O artista Boka de Sergipe se apresentará com forró e outros estilos musicais. Ele reside na cidade há seis anos e expressou seu carinho por ela. Outros artistas também farão parte do evento que promete entretenimento diversificado. Há ainda serviços gratuitos para os moradores, além de caminhão de prêmios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!