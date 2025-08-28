Logo R7.com
Janela do trem do metrô é atingido por pedra

Incidente ocorreu entre as estações Águas Claras e Arniqueira e não teve feridos

DF no Ar|Do R7

Um trem do metrô foi atingido por uma pedra enquanto se deslocava entre as estações de Águas Claras e Arniqueira na noite de quarta-feira (27). A vidraça quebrou e uma passageira sentada sob a janela teve estilhaços de vidro em seu cabelo. O autor da ação não foi identificado até o momento. O trem foi recolhido e, apesar do grande susto, felizmente, ninguém se feriu durante o incidente.

