Jardim Botânico de Brasília celebra 40 Anos com entrada gratuita e atividades diversas

O Jardim Botânico de Brasília está celebrando seus 40 anos com uma programação especial que se estende durante todo o mês de março. Os visitantes terão entrada gratuita do dia 1º ao 31, com atividades como inauguração de novos playgrounds, aulas de pilates e trilhas guiadas, que podem ser agendadas pelo site oficial (jbb.df.gov.br) ou redes sociais. O espaço estará aberto todos os dias do Carnaval, exceto na segunda-feira para manutenção. Além disso, o programa "Vai de Graça" do governo do Distrito Federal oferece transporte público gratuito aos finais de semana, incentivando os moradores da região a visitarem o Jardim Botânico e desfrutarem das comemorações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!